Scheidsrechtersbaas Collina laat weten dat spelbederf bestraft zal worden... "Veel blessuretijd is zeker mogelijk"

Pierluigi Collina, de scheidsrechtersbaas van de FIFA, heeft wat meer verduidelijking gegeven bij de regels voor het WK. Daarbij liet hij weten dat spelbederf geen invloed zal hebben op de speeltijd.

Maar ook over de aanwezigheid van vrouwelijke scheidsrechters, voor de eerste keer in de geschiedenis van het WK. Stephanie Frappart (Frankrijk), Salima Mukansanga (Rwanda) en Yoshimi Yamashita (Japan) zijn naar Qatar afgereisd. "Al het nieuwe wekt veel aandacht", aldus de Italiaan, die stelde dat de vrouwen op ieder duel ingezet kunnen worden. "Ze zijn hier niet omdat ze vrouw zijn, maar omdat we vertrouwen op hun prestaties."

De Italiaanse leidsman van weleer liet ook al duidelijk blijken dat streng opgetreden zal worden tegen schwalbes en ander spelbederf. Bovendien zal tijdrekken minder lonen dan ooit. Alle verdampte speeltijd zal worden ingehaald, beloofde Collina. "Zeven, acht of negen minuten blessuretijd, we gaan het zeker zien."