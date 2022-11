Analist gaat op zoek naar antwoorden over Belgische verdediging: "Ik zou Debast thuis gelaten hebben"

De verdediging is toch wel het Belgische zorgenkindje. De 19-jarige Debast krijgt achteraan volop kansen van de bondscoach.

Analist Eddy Snelders zit nog met wat vragen en gaat in de podcast De Tribune op zoek naar antwoorden. Bijvoorbeeld op de vraag waarom Debast zo vaak speelde de jongste interlands. "Hij is natuurlijk nog jong en je moet die kansen geven, maar ik weet niet of Martínez er goed aan doet om dat voortdurend te proberen. De problemen liggen altijd rond Debast en op een WK mag je geen fouten maken."

Een alternatief is in theorie Leander Dendoncker, maar die komt nog weinig aan de bak bij de nationale ploeg. "Wat is er gebeurd met Dendoncker? Die heeft op die positie goed gespeeld in de Nations League, maar is nadien van het toneel verdwenen en heeft geen kans meer gehad. Welk geloof is er - of is er niet - in Dendoncker om die positie in te vullen? Dat weten we nog niet."

De laatste matchen doen vermoeden dat Martínez ook in de groepsfase op het WK voor Debast zal kiezen. "Ik ben het daar niet mee eens. Ik zou Debast zelfs thuis gelaten hebben. Hij heeft kwaliteiten, maar moet je hem dan zo snel brengen? Je zit achteraan nog niet met zekerheden", is de conclusie van Snelders.