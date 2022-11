Axel Witsel geeft zijn visie op sleutelspeler De Bruyne en op eerste tegenstander Canada: "Fysiek zijn ze heel sterk"

Axel Witsel haalde op zijn persbabbel meerdere thema's aan. De klasse van De Bruyne, tegenstander Canada die op België wacht in de eerste groepsmatch, etc.

Witsel maakte de vergelijking met vorige toernooien en had het ook over de situatie van Lukaku. Dat kunt u HIER nog eens lezen. Voorts is het nu vooral toeleven naar het eerste WK-duel. Witsel heeft in clubverband al tegen enkele Canadezen gespeeld. "Ze hebben veel snelheid, met Tajon Buchanan, Davies en David. We moeten oppassen voor de ruimte in de rug van onze verdediging."

Degelijk begin betekent zege

"Ik denk dat het een fysieke wedstrijd zal worden. Fysiek zijn ze heel sterk. We hebben natuurlijk wel de ploeg om er een goede match van te maken en willen het WK op een degelijke manier beginnen. Met een overwinning dus", is de middenvelder duidelijk.

Als één man in staat is om België ver te brengen, is het wel Kevin De Bruyne. Hoe kijkt Witsel naar de Belgische spelmaker? "We weten allemaal dat Kevin misschien wel de beste middenvelder ter wereld is. Iedereen kent zijn kwaliteiten. Ik kijk wel niet naar hem zoals de buitenwereld dat doet. Voor mij is hij een ploegmaat, een vriend."

Alles geven

Eén met wie Witsel de komende weken grootse dingen hoopt te bereiken. Wanneer zou de Atletico-speler tevreden zijn na afloop van het WK? "Wat telt is dat we achteraf nergens spijt van hebben. Het belangrijkste is dat we alles geven."