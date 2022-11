"Intelligenter geworden": Axel Witsel over het laatste WK voor verschillende Rode Duivels, belangrijke update over beschikbaarheid Lukaku

De Rode Duivels zitten in de laatste rechte lijn richting hun eerste groepswedstrijd op het WK tegen Canada. De pers wordt dagelijks toegesproken.

Zondag was het in Qatar aan onder meer Axel Witsel. Hij had het over de verschillen met de voorgaande grote toernooien.

"We zijn een ervaren ploeg en dat is een pluspunt", klonk het bij Het Laatste Nieuws. "Ik heb nu een iets defensievere rol dan in Brazilië, toen ik 25 was. Ik denk dat ik ook intelligenter ben geworden."

Lukaku

Ondertussen blijkt dat Romelu Lukaku waarschijnlijk zal worden klaargestoomd voor de derde groepswedstrijd, tegen Kroatië.

"Het is beter voor ons mocht Lukaku er vanaf het begin bij zijn. Ik weet niet wanneer hij zal terugkeren. Hij moet luisteren naar zijn lichaam."