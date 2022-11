Ben Weyts stelt zich vragen rondom WK in Qatar: "Komaan, wat een onzin" en "Geen politieke boodschappen van voetballers"

Zondag 20 november. Het WK in Qatar kan beginnen. Een WK waar al heel veel om te doen is geweest.

Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) zal niet aanwezig zijn in Qatar: "Je kan niet zeggen dat de toewijzing verkeerd was en vervolgens een minister sturen", vindt hij in De Zondag.

"De federale regering stuurt inderdaad Hadja Lahbib (MR) naar het WK. En als we de halve finales halen, dan komt de premier of de koning. Komaan zeg, wat een onzin."

Ethische bezwaren

"Als je ethische bezwaren hebt bij de toewijzing, dan blijf je weg uit Qatar. Of verdwijnen die bezwaren bij een halve finale? Er zijn aanwijzingen van corruptie bij de toewijzing aan Qatar. Dat is ontoelaatbaar, maar ik zou niet de hele organisatie FIFA over dezelfde kam scheren."

Over voetballers die zich politiek roeren is hij ook duidelijk: "Naast het veld doen ze wat ze willen, op het veld moeten ze niet aan politiek doen."