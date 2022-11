Opnieuw incident bij ploeg van Bouchez: gemaskerde individuen zorgen voor vernielingen en vallen kinderen aan

Ook in het voetbal weinig rustige dagen voor Georges Louis Bouchez. Gemaskerde individuen brachten een agressief bezoek aan zijn ploeg.

De MR-politicus is in het voetbal voorzitter van Frans Borains, dat gevestigd is in het Henegouwse Boussu. In de lokalen van Francs Borains vond zaterdagavond een souper plaats ten voordele van de jeugdafdeling. RTL info meldt dat gemaskerde individuen ook die lokalen zijn binnengedrongen.

Wapenstokken en baseballknuppels

Deze individuen waren er duidelijk op uit om onrust te stoken en waren ook fel bewapend. Volgens Claude Debiève, burgemeester van Boussu, hadden ze wapenstokken en baseballknuppels mee. Ze zouden ook kinderen en leden van de club hebben aangevallen.

Voorts zijn er vernielingen aangebracht aan deuren, poorten en materiaal. Ook werd een betonblok naar een raam gegooid. Kinderen die aanwezig waren zullen psychologische hulp krijgen en er zal klacht tegen onbekenden worden ingediend. Onlangs kwam Francs Borains nog in het nieuws omdat de thuismatch tegen La Louvière door wangedrag van de bezoekende fans stopgezet moest worden.