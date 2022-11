Slechts één basisplaats, maar toch mee naar het WK met Australië: Wie is Garang Kuol?

De naam van de amper 18-jarige Garang Kuol zal jullie niet meteen bekend in de oren klinken, maar dat is logisch. Nog maar één basisplek bij z'n Australisch team, maar toch mag hij mee naar het WK.

Bondscoach Graham Arnold kwam met een verrassing van formaat in zijn selectie, namelijk de achttienjarige Garang Kuol. De aanvaller van het jaar 2004 stond slechts één keertje in de basis bij zijn Australische club Central Coast, maar zit toch in de 26-koppige selectie van Australië voor het WK in Qatar.

In totaal speelde hij in amper 15 wedstrijden me voor het eerste elftal, maar daarin wist hij wel al zes keer te scoren en drie assists af te leveren. In zijn enige basisplaats die hij ooit kreeg (in de beker tegen Sydney FC) scoorde hij niet of wist hij ook geen assist uit te delen. Dat maakt van hem dus een gevaarlijke invaller waar niemand van weet wat ze er moeten van verwachten.

Ondanks zijn weinige ervaring heeft Kuol toch al sterke indrukken achtergelaten in binnen- en buitenland. "Garang heeft laten zien dat hij een wedstrijd kan doen kantelen. Hij is nergens bang voor", verklaarde de bondscoach van Australië zijn keuze. Op het WK zal hij zich voor het eerst aan de wereld laten zien, maar geen hoop voor de buitenlandse clubs die eventueel interesse zouden tonen want Garang Kuol zijn volgende bestemming is al bekend.

Deze zomer kwam Newcastle United namelijk al op de proppen voor de jonge spits. Ze spraken af dat hij pas na het WK richting de Premier League zou trekken, dus zijn z'n dagen bij Central Coast al geteld. Voor 350.000 euro wist Newcastle de speler te strikken. Voor een rijke club als de Magpies is dat natuurlijk geen grote gok. Met een geschatte marktwaarde die nu toch al op 800.000 euro ligt lijkt Newcastle een uitstekende deal gedaan te hebben, wetende dat hij misschien nog zal spelen en eventueel zelfs scoren op het WK. Kuol is dus zeker en vast een speler om in de gaten te houden in Qatar!