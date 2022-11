🎥 VIVA HOLLANDIA - Nederlands duo komt met erg kritische hitsingle: "We buiten ze uit en dat is prima, alles voor het WK"

Het WK is begonnen. Vanuit diverse Westerse landen klonk de voorbije tijd de nodige kritiek. En ook in de cultuursector wordt er al eens gek gedaan.

In Nederland maakten de Utrechtse artiesten Bart Maessen en Robin Zomer (Bart en Robin, BENR voor de vrienden) een kritisch lied richting het WK in Qatar.

Op de tonen van "We zijn er weer bij, Viva Hollandia" hebben ze een speciale versie gemaakt voor de Qatarezen.

Daarbij nemen de twee artiesten allerminst een blad voor de mond. "We buiten ze uit en dat is prima", klonk het in de SBS6-talkshow HLF8.