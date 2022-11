Glen De Boeck blikt terug op forfait tegen Brazilië: "Als ik had gespeeld, kon ik verlamd geraken"

Glen De Boeck speelde in 2002 niet mee tegen Brazilië. Een harde, maar ook bewuste keuze die hij zelf niet maakte.

Een dag voor de wedstrijd blokkeerde De Boeck zijn rug op training. Robert Waseige liet hem de keuze of hij de match wilde spelen. “Ik wilde spelen. Ik wilde spelen, al was het onder invloed van medicijnen. We gingen een dutje doen. We hadden een laatste kleine maaltijd vier uur voor de wedstrijd”, vertelt De Boeck aan La Dernière Heure.

Waseige had ondertussen met de dokter gesproken en die gaf zijn fiat niet. “En toen werd ik gek. Ik was echt teleurgesteld in deze beslissing. Maar toen we teruggingen naar België, zei de specialist dat ik een hernia had. En als ik had gespeeld, had ik het risico gelopen verlamd te raken."

“Het was de beste beslissing. Maar vier uur voor de wedstrijd, om erachter te komen dat je niet speelt. Tegen Brazilië. Tegen Ronaldo is het een grote teleurstelling."

De rest van het verhaal moet niet meer verteld worden. De naam Prendergast staat in het geheugen van elke voetballiefhebber gebeiteld.