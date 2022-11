Louis Van Gaal was zeker van zijn stuk "Ik had niet de indruk dat we zouden verliezen"

Het voetbal was niet altijd schitterend bij Nederland, maar de drie punten werden wel gepakt in de eerste wedstrijd op het WK. Louis Van Gaal was altijd overtuigd dat ze gingen winnen.

"Ik had niet de indruk dat we zouden verliezen", sprak Van Gaal bij de NOS. "Met de inbreng van Memphis Depay verwachtte ik wel dat we nog zouden scoren. Hij is toch een speler die iets kan doorbreken. Memphis heeft nu dertig minuten gespeeld, hij zal nog beter worden. Het is afwachten of hij de volgende keer wel kan starten."

PSV-sterspeler Cody Gakpo brak opende de score voor Nederland. "Gakpo toonde dat hij ook in de spits kon spelen. Hij was bepalend. In de eerste helft had hij de snelheid om de verdedigers eruit te lopen en hij is behendig en vaardig", kreeg hij alle lof van zijn trainer.