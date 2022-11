Real Madrid laat zijn oog vallen op smaakmaker van Engelse nationale ploeg

Na zijn sterke prestaties bij Borussia Dortmund en zijn doelpunt met Engeland tegen Iran ligt de wereld aan de voeten van Jude Bellingham. Real Madrid ziet alvast iets in de jonge middenvelder.

Volgens het Engelse The Athletic is er concrete interesse van Real Madrid voor Jude Bellingham. Een verrassing is dit niet want hij is één van de sterkhouders bij Borussia Dortmund en kan één van de smaakmakers worden van het WK in Qatar. Hij slaagde er alvast in om het eerste doelpunt voor de Engelsen te maken op Qatarese bodem.

Borussia Dortmund hadden al laten weten dat ze na het WK mee willen werken aan een transfer. Dat kan u HIER lezen.