Europese grootmachten lonken naar Jude Bellingham: "We hoeven niet te doen alsof dit onderwerp niet op tafel ligt"

Jude Bellingham zijn prestaties vallen in de smaak bij een aantal Europese grootmachten. Borussia Dortmund wil na het WK meewerken aan een transfer.

"We hoeven niet te doen alsof dit onderwerp niet op tafel ligt", geeft directeur Hans-Joachim Watzke toe in gesprek met Bild. "Als het WK in Qatar klaar is, gaan we praten over wat hij precies wil. Met Jude zelf, maar ook met zijn ouders en natuurlijk zijn zaakwaarnemer. Dan moet hij ons maar vertellen of hij wil blijven of vertrekken. Hoe dan ook, het wordt een prettig gesprek."

De 19-jarige aanvaller kwam dit seizoen al 22 maal in actie voor Borussia Dortmund waarin hij negen keer de netten vond en drie assists gaf. In de zomer van 2020 betaalde de Duitsers nog 25 miljoen euro aan Birmingham voor de toen 17-jarige Brit. Zijn huidige transferwaarde wordt geschat volgens Transfermarkt.com op 100 miljoen euro.