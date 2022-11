Rode Duivels kennen scheidsrechter voor duel met Canada en die doet meer dan een belletje rinkelen

De FIFA heeft zijn scheidsrechterskwartet voor het duel tussen de Rode Duivels en Canada op woensdagavond bekendgemaakt.

De eerste groepswedstrijd van de Rode Duivels wordt geleid door de Zambiaan Janny Sikazwe. Hij krijgt de Angolees Jerson dos Santos en de Mozambikaan Arsenio Marengula als assistenten. De Japanner Yoshima Yamashita is de vierde ref.

Sinds 2007 is hij actief bij de FIFA en nu voor de tweede keer op een WK. Hij leidde in 2018 het duel tussen de Rode Duivels en Panama op het WK in Rusland.

Het grootste belletje doet wellicht zijn optreden op de Afrika Cup van vorig jaar rinkelen. Toen floot hij tot twee keer toe de match tussen Tunesië en Mali af. In 2018 werd hij ook verdacht van corruptie tijdens de Afrikaanse Champions League.