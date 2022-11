"Zullen die armband dragen, tegen de wil van FIFA in" - CEO voetbalbond wordt pijnlijk herinnerd aan eigen uitspraken

Peter Bossaert is de CEO van de Belgische voetbalbond. Een maand geleden was hij nog heel ferm in De Afspraak, maar ...

Peter Bossaert gaf in De Afspraak een maand geleden nog duidelijk aan dat de Belgische kapitein met een speciale armband zou gaan spelen. Oei. @RoyalBelgianFA @BelRedDevils #deafspraak https://t.co/Zqf6QowLgG — Bart Schols (@bartschols) November 21, 2022 Nu de FIFA dreigt met een gele kaart voor mensen die de armband dragen, zijn de Europese landen teruggekomen op hun idee. Bossaert sprak nochtans duidelijke taal: "We zullen die dragen, tegen de wil van de FIFA in." Ook presentator Bart Schols confronteert de Belgische voetbalbond nu met die uitspraak.