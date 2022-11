Martinez verrast met Lukaku: "Dan bestaat de kans dat hij tegen Marokko al zal spelen"

De Rode Duivels beginnen morgen aan het WK zonder Romelu Lukaku. De voorbije dagen leek het vizier op de derde wedstrijd tegen Kroatië gericht. Maar blijkbaar bestaat de kans dat de aanvaller zondag al in actie zal komen.

Het moet gezegd: alles zal afhangen van het resultaat van morgen tegen Canada. Bij een (comfortabele) overwinning lijkt het niet nodig om tegen Marokko risico's te nemen met Romelu Lukaku. "Hij traint nog niet met de groep, maar zijn blessure evolueert in de goede richting."

"We hebben nog geen tijdslijn opgesteld voor zijn terugkeer", vervolgt Roberto Martinez bij VTM Nieuws. "Als we het medische advies volgen moeten we mikken op de derde wedstrijd. Maar als we luisteren naar het gevoel bij de speler bestaat de kans dat hij tegen Marokko al in actie kan komen."