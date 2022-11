Opmerkelijk of oplichting? Meer toeschouwers in stadions dan capaciteit

Qatar doet er alles aan om van het WK in hun land een groot succes te maken. En daarbij schuwen ze kosten noch moeite.

Af en toe komen er echter ook gekke dingen aan de oppervlakte. Zo zijn er tot op heden al meer toeschouwers geweest in de stadions ... dan de capaciteit van die stadions.

Qatar - Ecuador werd gespeeld voor 67.372 mensen, ook al is de capaciteit van het stadion amper 60.000. En dat was ook voor de andere wedstrijden het geval.

Trucage of is er iets anders aan de hand? Zeker gezien de vele lege plaatsen bij sommige wedstrijden lijkt het alvast raar.

The official attendances of each game at the World Cup so far.



Qatar vs Ecuador - 67,372 (Stadium capacity = 60,000)

England vs Iran - 45,334 (Stadium capacity = 40,000)

Senegal vs Netherlands - 41,721 (Stadium capacity = 40,000)

USA vs Wales - 43,418 (Stadium capacity = 40,000) pic.twitter.com/mbfMDwt38q