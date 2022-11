Stoelendans gaat verder: Edward Still heeft nieuwe job beet in de Jupiler Pro League

Opmerkelijk welke stoelendans aan de gang is in de Jupiler Pro League. Edward Still heeft nu ook weer een nieuwe ploeg, nadat hij ontslagen werd bij Charleroi.

Still is door KAS Eupen aangesteld als nieuwe trainer en opvolger van Bernd Storck. De Duitser was aan de kant geschoven na de nederlaag op het veld van KV Mechelen (2-1). Mede door dat resultaat is Eupen afgezakt naar de vijftiende stek, net boven de degradatieplaatsen.

Storck is inmiddels alweer aan de slag in Kortrijk en Still werd exact een maand geleden ontslagen bij Charleroi vanwege de tegenvallende resultaten daar. Heel lang moest de jonge coach dus niet wachten op een nieuwe uitdaging. Zijn broer Nico Still zal de technische staf van Eupen ook vervoegen als assistent-coach. Andere assistenten als Kristoffer Andersen en Mario Kohnen blijven op post.

Ik ben overtuigd van de kwaliteit in de ploeg

"Ik ben trots om de nieuwe hoofdtrainer van Eupen te zijn", zegt Edward Still. "De besprekingen met het bestuur verliepen heel positief en ik ben overtuigd van de kwaliteit in de ploeg. Ik kijk uit naar het smeden van een team, wat ons zal toelaten onze doelstellingen te bereiken." Die doelstelling is duidelijk: het behoud in de Jupiler Pro League verwezenlijken en liefst door zo snel mogelijk in veiligere regionen te geraken.