Heel vreemd: Vertonghen houdt de lippen stijf: "Dat zegt genoeg! Ik heb schrik dat ik anders niet aan de aftrap sta"

De OneLove-polemiek heeft er goed ingehakt bij de nationale selecties die met de armband aan de aftrap wilden komen. Ook bij België. Jan Vertonghen liet zelfs uitschijnen dat de straffen zo hoog kunnen oplopen dat er bij kritiek een verbod van de FIFA komt om te mogen spelen.

Vertonghen kreeg er op zijn persconferentie vragen over, maar weigerde zich uit te spreken over de zaak. Met recht en reden, zegt hij zelf. "Ik voel me niet op mijn gemak om hierover zelfs te spreken. We zouden enkel in ons eigen vel snijden. Dat zegt genoeg. Ik ben bang dat ik morgen niet op het veld sta als ik hier iets over zeg", verbaasde hij de hele perszaal.

En hij heeft er een mening over, maar die houdt hij dus voor zichzelf. Uit angst voor wat de FIFA zou doen? "Dat is een spijtige situatie die ik hopelijk niet meer zal meemaken. We zijn hier om te voetballen en als we dat niet kunnen doen door een statement te maken... Ik ga er niets over zeggen, want ik wil morgen aan de aftrap staan."