šŸŽ„ Geen WK-dag zonder Van Gaal-stunt: Nederlands bondscoach knuffelt met pers van de tegenstander

You hate him or you love him: Louis van Gaal.

Wat wel zeker is: Louis houdt van de schijnwerpers en de schijnwerpers houden van hem. Er gaat geen dag voorbij op het WK of de Nederlandse bondscoach haalt de krantenkoppen. Ook vandaag. Onlangs is er een video online verschenen van de persconferentie na Senegal-Nederland die Oranje met 0-2 won. Een Senegalese journalist wou geen vraag stellen maar wel zeggen dat hij een enorme fan was van de flamboyante Nederlander. Dat vond Van Gaal zo leuk dat hij de journalist na de persconferentie een knuffel gaf. @vandaaginside Senegalese journalist is fan van Louis van Gaal en krijgt een dikke knuffel! šŸ™ŒšŸ™Œ #deoranjewinter #vandaaginside #foryou #fy #hug #vangaal #worldcup ā™¬ origineel geluid - Vandaag Inside