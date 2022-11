CEO van de Pro League is streng voor FIFA: "Ik kan het niet meer volgen" en "Totaal inconsequent"

De FIFA maakte de voorbije weken niet de beste beurt, dat vindt ook CEO van de Pro League Lorin Parys.

Parys was te gast bij de regionale zender ROBtv om zijn mening te geven over de rol van de FIFA de voorbije weken en maanden omtrent de organisatie van het WK in Qatar.

Dat de One Love-armband verboden is, snapt hij niet. "Voetbal verbindt staat op die band, wie kan daar tegen zijn? Knielen en symbolen tegen discriminatie mogen dan weer wel. Ik kan niet meer volgen met de politiek van de FIFA. De ene soort beslissingen en symbolen mogen wel, de andere niet. Totaal inconsequent", zucht hij.

De toewijzing van het toernooi aan Qatar was op zijn minst controversieel te noemen, maar: "Als de FIFA dan beslist om het daar te organiseren, vind ik wel dat de Rode Duivels ernaartoe moeten gaan", besluit hij.