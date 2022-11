Frankrijk op zijn hoede voor Denemarken: "Hebben ons al veel in de problemen gebracht"

Zaterdag speelt de regerende wereldkampioen tegen Denemarken. Zij wisten Frankrijk dit jaar twee keer te kloppen.

Frankrijk gaat niet zomaar uit van een zege. “Dit team heeft ons al veel in de problemen gebracht. We zullen de trend moeten keren, zonder te spreken van revanche", zei bondscoach Didier Deschamps meteen op zijn persconferentie.

De cijfers liegen er niet om. “De coach en de tegenstanders kennen ons heel goed na de wedstrijden in juni en september (1-2 in Parijs en 2-0 in Kopenhagen). Maar de situatie is niet meer dezelfde voor de twee teams.”

Het is dan ook heel moeilijk in te schatten wat het wordt. “Denemarken heeft het vermogen om zijn systeem in elke wedstrijd te veranderen, wat tot verschillende situaties kan leiden.”