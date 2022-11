Straf: Rode Duivels evenaren record van Brazilië en kunnen er zondag op én over gaan

De prestatie tegen Canada was niet om over naar huis te spreken, maar de Rode Duivels hebben er wel een mooi record gepakt.

De 1-0 tegen Canada liet niet meteen een weergaloze indruk na, maar de Rode Duivels hebben er wel een record mee gepakt.

Acht zeges

Na een zege op de wereldbeker van 2002 in Japan en Zuid-Korea op speeldag drie volgden drie zeges in Brazilië 2014 en een 9 op 9 in de groepsfase van het WK 2018 in Rusland.

Met de zege tegen Canada zijn de Rode Duivels zo dus aan hun achtste opeenvolgende zege in een groepsfase gekomen. Dat is een record dat ze delen met Brazilië tussen 1986 en 1994 en 2002 tot 2010. Zondag kunnen ze alleen recordhouder worden, maar dan moet Marokko voor de bijl.