Assistent-coach gaat van KV Mechelen naar OHL

Een transfer onder de trainers binnen de Jupiler Pro League. De assistent van KV Mechelen gaat naar OHL.

Marc Brys heeft een nieuwe assistent-coach. Die plek was vrijgekomen na het vertrek van Issame Charai. Sven Swinnen vervoegde de staf. Hij zal meteen werk hebben, want OHL begon op dezelfde dag van zijn komst de trainingen.

Swinnen komt over van KV Mechelen, waar hij meer dan 30 jaar voor werkte. Hij was onder meer jaren assistent van onder meer Wouter Vrancken en Steven Defour. Ook moest Swinnen enkele keren kort overpakken als T1. Begin dit seizoen was hij ook even hoofdtrainer van Helmond Sport.