Ruud Vormer zag Oranje gelijkspelen tegen Ecuador: "Begrijp niet waarom Noa Lang niet werd ingebracht"

De Nederlander zag zijn landgenoten gelijkspelen.

Ruud Vormer (34) speelde in zijn carrière vier keer voor Oranje. Op het WK is hij niet, maar hij volgt zijn landgenoten wel. Hij zag gelijkenissen tussen de tweede match van Nederland en de eerste van België.

“Om kansen te creëren moet je meer vooruit spelen, sneller vooruit spelen. En lopen. Er was nauwelijks diepgang. Spelers kwamen te veel in de bal. Landen als Spanje of Brazilië hebben extra klasse, flitsen. En dat mist Nederland nu, België trouwens ook, hoor”, zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Vormer mist spelers die iets creëren bij het Oranje. En dan denkt Vormer aan zijn Club Brugge-collega Noa Lang. “Ik begrijp niet waarom Lang niet werd ingebracht. Hij creëert altijd wel iets als het op slot zit. Als je Noa meeneemt, moet je er wel gebruik van maken. Maar ik zie het nog niet meteen gebeuren.”