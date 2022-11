Beerschot-coach na winst tegen RSCA Futures: "Echt volledig verdiend zal ik het toch niet noemen"

Beerschot won zaterdag met 1-2 op het veld van RSCA Futures.

Nadat Stassin RSCA Futures na 12 minuten op voorsprong had gebracht, zorgde Sanusi in de eerste helft nog voor de gelijkmaker, iets voor het uur legde Thorisson de 1-2 eindstand vast.

Beerschot-coach Andreas Wieland was opgelucht na die zege. "Voor de neutrale toeschouwer was dit een leuke wedstrijd. Uiteraard is het ook mooi dat we de drie punten meenemen naar Antwerpen, maar echt volledig verdiend zal ik het toch niet noemen. Anderlecht heeft ons tot het uiterste gedreven", zei hij bij Gazet van Antwerpen.

Beerschot pakte dankzij de zege even de leidersplaats in de Challenger Pro League. SK Beveren speelt zondag wel nog tegen Lommel SK en kan de leidersplaats weer overnemen als het wint.