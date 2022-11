Buitenlandse pers heeft duidelijke headliners na de nederlaag van Rode Duivels

De Rode Duivels gingen op het WK in Qatar voor de ogen van de hele wereld met de billen bloot tegen Marokko.

Ook de buitenlandse pers volgde de prestatie van de Rode Duivels met argusogen. Een greep uit de titels in de internationale media:

Telegraaf: “Dreun voor Rode Duivels na verlies tegen Marokko”

“België, vier jaar geleden nog halve finalist op het WK moet flink aan de bak om de groepsfase van het WK te overleven. Het zal nu op het derde en laatste groepsduel tegen Kroatië, de verliezend finalist van vier jaar geleden, aankomen.”

Algemeen Dagblad: “België in de problemen op WK na pijnlijke nederlaag tegen Marokko”

“Nadat België eerder deze week al overrompeld werd door Canada (maar wel won), wist Marokko vanmiddag wél een stunt tegen de Belgen te voltooien door met 2-0 te winnen. En bij België is de druk inmiddels immens.”

Eurosport: “Rode Duivels blameren zich met verdiende nederlaag tegen Marokko”

“België heeft zichzelf een enorm slechte dienst bewezen op het WK voetbal in Qatar. De Rode Duivels verloren met 2-0 van een sterk spelend Marokko. België stelde in de eerste groepswedstrijd tegen Canada zwaar teleur en wonnen eigenlijk tegen de verhouding in met 1-0 van Canada. Tegen Marokko was er vanmiddag kans op ereherstel, maar die kwam er echter niet.”

L’Equipe: “Marokko brengt België ten val”

“Marokko heeft zondag een topprestatie geleverd door België te verslaan, de nummer drie van het voorbije WK. Drie dagen nadat ze vicewereldkampioen Kroatië onder controle hadden gehouden, zetten de Atlasleeuwen nu een stap richting de achtste finales.”

La Gazzetta dello Sport: “België is een ramp”

“Het nationale team van Martinez was nooit gevaarlijk tegen Marokko. Romelu Lukaku viel in de 81ste minuut in, maar kon zich geen enkele keer doorzetten. Op de eerste speeldag van dit WK was het al duidelijk dat deze Rode Duivels ver verwijderd zijn van hun niveau van vier jaar geleden. Het bewijs kwam er tegen Marokko, dat verdiend won. Het brengt de troepen van Martinez in crisis, want op de laatste speeldag moet er gerekend worden tegen Kroatië.”