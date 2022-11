Imke Courtois over opstelling van Rode Duivels: "Dan hoor je mij niet te hard klagen"

De Rode Duivels geven om 14 uur Marokko partij. Uitkijken wie Roberto Martinez het veld op stuurt.

De Rode Duivels wonnen hun eerste match tegen Canada. Geen hoogvlieger volgens analiste Imke Courtois. “Het was slecht tegen Canada maar dit was pas de eerste match en we wonnen, we mogen niet te hard van stapel lopen”, vertelt ze in De Zondag.

Enkele wijzigingen mogen zeker voor Courtois. “Trossard en Onana misschien in de basis, ja. Maar als hij start met dezelfde ploeg hoor je mij niet te hard klagen.”

En vooral geen risico’s nemen met Big Rom. “Lukaku nog even op de bank houden lijkt me ook geen fout idee, het risico op hervallen is wellicht nog te groot. En naargelang het spelbeeld kan dan nog worden gewisseld.”