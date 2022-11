René Vandereycken ziet probleem én oplossing op linkervleugel: "Vraag me af of Martinez dat nooit overwogen heeft"

Timothy Castagne moest als rechtsvoetige op de linkervleugel spelen.

Dat Timothy Castagne in de basis startte als linkervleugelverdediger kwam al enigzins als een verrassing. Vooral omdat hij rechtsvoetig is. Dat verliep niet ideaal zag ook René Vandereycken.

"Castagne moest te vaak terugdraaien en terugspelen op Courtois", zegt Vandereycken in Het Nieuwsblad. Volgens hem zit er ook een alternatief in de selectie van de Rode Duivels. "In mijn ogen komt Arthur Theate daarvoor in aanmerking."

Vandereycken noemde Theate al eerder als een optie voor die positie. "Het is een optie die ik al eerder naar voor heb geschoven, maar Martinez heeft ze nooit uitgeprobeerd. Ik vraag me af of hij dat nooit overwogen heeft."