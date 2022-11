Cercle Brugge gebruikt de winterstop om het contract van Miron Muslic open te breken

De voorbereiding op de tweede seizoenshelft is bij veel clubs bezig en Cercle Brugge profiteerde van dit moment om het contract met zijn trainer open te breken.

Miron Muslic begon zijn carrière bij Cercle Brugge vorig seizoen als assistent, maar nam in september van dit jaar over als hoofdtrainer. Cercle Brugge heeft veel vertrouwen in zijn trainer en verlengt zijn contract tot en met juni 2024. Onder zijn bewind stegen de Bruggelingen van de voorlaatste naar de 8ste plaats in het klassement.

“Na een jaar werken in Cercle heeft Miron z’n talent en potentieel bewezen. Hij was meer dan klaar om hoofdcoach te worden en hij bewijst nu ook dat hij de juiste keuze is. We kijken er naar uit om op dit elan verder te gaan”, aldus sportief directeur Carlos Aviña.