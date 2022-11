Dubai ontvangt Antwerp, maar dan zonder een aantal sterkhouders

Antwerp is al een aantal dagen terug aan het trainen en morgen vertrekken ze naar Dubai voor een korte, maar intense stage. Dit zullen ze niet op volle sterkte doen.

De troepen van Mark Van Bommel moesten deze week al verzamelen op De Bosuil. Na een korte vakantie begon volop de voorbereiding op de tweede seizoenshelft. Een aantal spelers zullen volop hun kans krijgen op stage, maar er blijven er ook een aantal achter in Antwerpen en/of hun thuisland.

Gerard Vandeplas (U18), Igor da Silva (U23), Niels De Valckeneer (U23) en Kobe Corbanie (U23) krijgen volgens Gazet van Antwerpen volop hun kans op zich te bewijzen. Bruny Nsimba daarentegen blijft thuis om de wedstrijden met de Young Reds af te werken.

Björn Engels blijft achter in Deurne om verder te revalideren. De centrale verdediger van Antwerp kwam dit seizoen nog geen minuut in actie omwille van een hardnekkige kuitblessure. Sam Vines en Koji Miyoshi zijn beide lange tijd uitgeschakeld door blessures. Zij mogen van de club verder revalideren in hun thuisland. Tot slot is Nainngolan niet van de partij. De voormalige Rode Duivel vertoeft in de B-kern en mag uitkijken naar een nieuwe club.