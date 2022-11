Hazard ontkent elke ruzie in kleedkamer: "Ik ga niet vechten met Jan Vertonghen, ik ben niet dom"

Eden Hazard stond niet met de grote glimlach zoals gewoonlijk de pers te woord. De kapitein moest veel moeilijke vragen beantwoorden. Daarbij ontkende hij dat er een zware ruzie is geweest na de match tegen Marokko.

Eden, wat is er gebeurd na die match?

"Er is niet veel gebeurd. Er zijn daar veel domme dingen over geschreven. Gisteren hebben een goeie vergadering gehad met de spelers en daarin is er veel gezegd. We moeten beter doen en we voldoen niet aan de verwachtingen. Ja, er zijn een paar dingen gezegd die soms niet goed vielen, maar ze moesten gezegd worden. Er is nog een match. We hebben twee dagen om die goed voor te bereiden en te winnen."

Is de eenheid er nog in de ploeg?

"We zijn solidair, dat hebben we al veel getoond. We horen die dingen wel allemaal, maar er is altijd samenhorigheid geweest. We willen voor elkaar werken."

Hou je er rekening mee dat het binnen twee dagen je laatste match wordt voor de Duivels?

"Nee, ik zeg niet dat dit mijn laatste match wordt. Ten eerste omdat we willen winnen en ik zie me niet binnen twee dagen stoppen. We willen nog zover mogelijk gaan."

Arthur Theate en Yannick Carrasco waren aangekondigd, maar nu komen jij en Courtois. Waarom?

"Dat is zo beslist in de vergadering. Op zo'n moment moeten jongens als Theate, die er nog maar net bij is, geen uitleg komen geven. Er moesten twee basisspelers komen en daarom staan ik en Thibaut hier."

Tegen Kroatië gaan jullie moeten knokken om het verschil te maken... Ben je daar klaar voor?

"Als de kwaliteit het verschil niet meer maakt dan moet het collectief het doen. Dan moeten we voor elkaar door het vuur gaan. Als we dat doen, zal ook de individuele kwaliteit terugkomen."

Heb je gesproken met Jan Vertonghen nadat je de verdediging oud en traag noemde?

"Er is niets geweest in de kleedkamer met Jan Vertonghen. Ik heb me altijd goed verstaan met Jan en ik ga ook niet met hem vechten. Hij is groter dan ik, ik ben niet stom."

Maar kon hij ermee lachen dat je hem traag noemde of was dat om te lachen?

"Tuurlijk, de spelers kennen me. Jan is me het trouwens direct komen vragen en ik zei dat hij inderdaad wat trager is geworden. Hij kon daarmee lachen en hij weet dat zelf ook wel."

En met Kevin De Bruyne? Die had ook gezegd dat jullie te oud zijn om het WK te winnen...

"Ik heb een gesprek gehad met Kevin De Bruyne. Ook hij gelooft er nog volop in, anders zou hij niet naar Qatar gekomen zijn. Hij heeft enkel gezegd dat we vier jaar ouder zijn dan vorig WK. Dat is nu eenmaal zo. Maar hij zal de eerste zijn om voorop te gaan in de strijd."

Hoe beleef jij dit?

"Dit is één van de moeilijkste momenten in mijn carrière bij de nationale ploeg. Aan ons om te tonen dat we een grote ploeg zijn en die tonen solidariteit in zulke momenten, ondanks wat de pers zegt."