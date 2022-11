Talentvolle speler draait op proef mee op trainingen van Club Brugge

Door het WK ligt de Jupiler Pro League stil. De ploegen zijn in volle voorbereiding op het verdere verloop van de competitie, maar ook op de wintermercato.

Bij Club Brugge traint op dit moment een jong talent mee. Het gaat om Rasmus Zwinge. Hij draait momenteel mee op proef. Zijn club Esbjerg FB maakte dat zelf bekend via hun officiële twitterkanaal.

“Allereerst zijn we gelukkig dat een grote ploeg als Club Brugge een talent als Rasmus heeft kunnen vinden. Hij is een jonge, getalenteerde voetballer waarvan we tevreden zijn om hem hier te hebben. Rasmus werkt al lange tijd extreem hard op het trainingsveld en dat is opgemerkt door buitenlandse clubs", klinkt het.

Zwinge is nog maar 15. “Toen we die aanvraag binnen kregen hebben we met Rasmus en zijn familie overlegd en zijn we al snel op het voorstel ingegaan”, staat er nog te lezen.