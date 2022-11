Vidarsson fileert de Rode Duivels: "Te makkelijk op Martinez geschoten"

De malaise bij de Rode Duivels heeft volgens Arnar Vidarsson niks met Roberto Martinez te maken.

De problemen bij de nationale ploeg zijn niet zomaar het probleem dat de coach moet vervangen worden. “Ik heb naar een oplossing gezocht en het probleem is dat de spelers lef en een over-mijn-lijk-mentaliteit missen”, zegt Arnar Vidarsson in Villa Sporza.

“Er wordt nu te makkelijk op Martinez geschoten, die zijn spelers altijd beschermd heeft. Hij behandelt hen als zijn kinderen en die laat je nooit vallen. Maar het is aan die spelers om nu meer lef te tonen. Het is logischer dat je voorzichtiger wordt als je ouder wordt. Op mijn 19e heb ik gebungeejumpt, nu zou ik dat nooit meer doen.”

Kevin De Bruyne moet alvast meer in het spel betrokken worden. “De Bruyne heeft 87 keer de bal gevraagd, maar die maar 30 keer gekregen. Dan is het logisch dat hij op een gegeven moment de bal komt vragen bij de verdediging. Maar dat is juist wat de tegenstand wil.”