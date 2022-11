Na de heisa rond Messi en het Mexicaanse shirt: "Zoiets was in de kleedkamer bij Kompany dus ondenkbaar"

Lionel Messi wordt geviseerd door een Mexicaanse bokser... omdat de Argentijn per ongeluk een tikje heeft gegeven op een Mexicaans shirt dat op grond lag. Bij Vincent Kompany zou zoiets alleszins nooit kunnen gebeuren.

Voor alle duidelijkheid: de uitlatingen van Canelo Alvarez - het volledige verhaal kan u HIER nog eens nalezen - slaan nergens op. In de meeste kleedkamers liggen de shirts immers op de grond op een stapel om te laten wassen.

“Maar dat was in de kleedkamer bij RSC Anderlecht onder Vincent Kompany dus ondenkbaar”, verrast Franck Boeckx op Sporza. “Het mocht simpelweg niet uit respect voor de shirts. En dat was het geval voor de eigen shirts als voor de shirts van de tegenstander.”