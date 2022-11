Een transfer in januari lijkt plots wél waarschijnlijk: 'Manchester United, Liverpool en Real Madrid azen op goudhaantje van PSV en Oranje'

Speelt Cody Gakpo nog een wedstrijd in het shirt van PSV? De interesse is namelijk héél concreet. Een transfer in januari is niet uitgesloten.

Eindhovens Dagblad weet dat Manchester United, Liverpool FC en Real Madrid concrete interesse hebben in Cody Gakpo. PSV heeft nog geen formeel bod ontvangen, maar de Lampenclub is wél op de hoogte van de interesse. Momenteel zou Manchester United in pole position liggen. The Red Devils hebben zelfs al contact met de entourage van de Nederlandse international. De knoop zal echter pas na het WK worden doorgehakt.”