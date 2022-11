63-voudig Gouden Schoen én Belgisch voetbalicoon voert druk op: "Medelijden met Martinez? Hij verdient drie miljoen euro per jaar, hé"

De Rode Duivels spelen morgen dé belangrijkste wedstrijd van hun WK. Zonder een overwinning tegen Kroatië mogen de koffers al gepakt worden. Ook Marc Degryse voert de druk op.

De 63-voudig Rode Duivel wijst vooral naar Roberto Martinez. De bondscoach van de Rode Duivels zal knopen moeten doorhakken. “Het vertrouwen van Martinez in de oudere generatie is gigantisch groot, maar hij moet van zijn geloof afstappen en keuzes maken. Hij verdient drie miljoen euro per jaar. We moeten dus geen medelijden hebben.”

“Het is nu aan Martinez om zijn verantwoordelijkheid te nemen”, is Marc Degryse op dreef in Het Laatste Nieuws. “Tegen de Kroaten is het erop of eronder. Martinez staat voor zijn zwaarste klus tot hiertoe. Het is een eindexamen waar zijn toekomst van zal afhangen. Ik had de voorbije matchen het gevoel dat er geen plan was voor elk scenario. Wel, nu zal alles moeten kloppen.”