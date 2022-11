Ruud Vormer over gekwalificeerd Nederland: "Maar gelijkaardige problemen als Rode Duivels"

Nederland heeft zich al geplaatst voor de achtste finales op het WK. De Rode Duivels moeten daarvoor nog voorbij Kroatië.

Nederland en België begonnen met veel verwachtingen aan het WK in Qatar. Oranje heeft die al voor een deel ingelost door zich te plaatsen voor de achtste finales. “Ik schat Nederland momenteel hoger in dan België, maar beide ploegen vertonen wel gelijkaardige problemen”, zegt Ruud Vormer aan Het Nieuwsblad. “De opbouw die te traag gaat, te weinig diepgang, te veel door het midden.”

“Bij België heb je Hazard die in de bal komt, De Bruyne die centraal speelt. Het gebrek aan agressiviteit, power, energie zie je ook bij beiden. Alleen heb je bij Nederland wel Gakpo die weer het verschil maakt. Die jongen heeft snelheid, voetballend vermogen, is sterk. En het zit hem momenteel ook in alles mee. Drie goals op een WK, dan val je op. PSV gaat die straks voor wat miljoentjes verkopen.”

Vormer zag ook dat zijn ploegmaat bij Club Brugge opnieuw geen kansen kreeg. “Alleen vrees ik wel dat hij niet in actie zal komen. Als je hem niet gebruikt tegen Qatar, wanneer dan wel?”, besluit Vormer.