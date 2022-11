Thomas Vermaelen over zijn eerste maanden als assistent bij de Duivels: "Ideale omgeving om heel veel te leren van de beste coaches"

Thomas Vermaelen stopte in januari met voetballen en werd assistent van Roberto Martinez bij de Rode Duivels.

Op het vorige WK in 2018 in Rusland was Thomas Vermaelen nog een speler, nu is hij op het WK als assistent van Roberto Martinez. De voormalige Rode Duivel kijkt nu terug op die eerste maanden.

"Trainer zijn is toch totaal iets anders. Als speler moet je meer luisteren. Nu moet je meer naar dingen kijken, moet je trainingen voorbereiden, moet je andere zaken doen. Het is totaal anders. Er is niet één groot verschil. Je zit gewoon aan de andere kant. Het is anders kijken naar voetbal dan voordien, maar het bevalt met wel", zegt hij bij RBFA TV.

Vermaelen is bezig aan zijn eerste WK als assistent. "Voor mij is het een ideale omgeving om heel veel te leren van de beste coaches die er zijn. Ik denk dat we een leuke staf hebben die heel serieus werkt, maar ook af en toe een grap kan uithalen en ook af en toe kan ontspannen."

Minder contact met de spelers

"Ik zie de spelers eigenlijk weinig en dat is jammer want vroeger zaten we altijd samen op toernooien en nu zie ik ze bijna nooit meer. Af en toe eens bij het eten zie ik ze."

"Maar Jan (Vertongen) en Dries (Mertens), die zijn allemaal heel relaxed en kunnen dat heel normaal laten overvloeien hoe ik als coach nu ben. Ik kijk niet anders naar hen en zij kijken niet anders naar mij", zegt Vermaelen nog.