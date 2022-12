OFFICIEEL Youngster verlengt contract bij KAA Gent nog maar eens

Bram Lagae heeft zijn contract bij de Buffalo's verlengd tot 2025.

Bram tekende vorig jaar al een contractverlenging tot 2024 en doet daar nu dus nog een seizoen bij. “Onze 18-jarige linksvoetige verdediger is onder Emilio Ferrera centraal achterin een vaste kracht bij Jong KAA Gent. Dit seizoen speelde hij al 13 van de 15 wedstrijden in 1e Nationale”, klinkt het op de website van de club.

“Afgelopen zomer ging Bram ook mee met de A-ploeg op stage naar Stegersbach. Wil je hem wat beter leren kennen, bekijk dan de "Who's most likely" die we tijdens die stage maakten of lees nog eens "Know Your Buffalo" met Bram. We wensen Bram veel succes bij Jong KAA Gent en kijken uit naar zijn debuut bij de A-ploeg!”