OFFICIEEL: Brian Riemer is de nieuwe trainer van Anderlecht

Het is officieel. Anderlecht heeft Brian Riemer als zijn nieuwe trainer aangekondigd.

Op donderdag leek het al dat de Deen Brian Riemer de nieuwe trainer van Anderlecht zou gaan worden. Een dag later bevestigde Anderlecht de komst van de nieuwe trainer. Riemer treedt meteen in functie en zal de winterstage leiden. Robin Veldman wordt zijn nieuwe assistent.

Riemer startte zijn trainerscarrière bij het Deense Hvidovre. Daar was hij ook even interim-hoofdtrainer. Daarna ging hij naar Kopenhagen, waar hij ook met Ariël Jacobs samenwerkte. De laatste seizoene was Riemer assistent bij Brentford. Hij werkte daar onder Thomas Franck.

"Al sinds kindsbeen af ken ik Anderlecht als een grote club in het Europese voetbal", aldus Riemer. "Ik ben dan ook erg trots om hoofdtrainer te worden bij een club met zo’n rijke geschiedenis. Uit mijn lange periode bij FC Kopenhagen weet ik wat het is om elke wedstrijd te moeten winnen en mee te strijden voor titels."

"De afgelopen jaren hebben we bij Brentford een heel andere maar niet te onderschatten missie volbracht", ging Riemer verder. "Dat deden we door een voetbalcultuur en stabiliteit te installeren, om zo de club uiteindelijk naar de Premier League te loodsen."

"Nu voel ik voel dat de tijd rijp is om de volgende stap te zetten en ik wilde die uitdaging enkel aangaan bij een club met uitgesproken ambities. Er is werk aan de winkel om het team terug te krijgen waar het hoort. Ik leef er vol vertrouwen naar toe”, sloot Riemer af.