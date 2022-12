Roberto Martinez geeft voetbalbond veeg uit de pan: "Ik was loyaal en wou de klus afmaken"

De samenwerking tussen de Belgische voetbalbond en Roberto Martinez is voorbij. De bondscoach blikte terug op die zes jaar.

Martinez is trots op wat hij de voorbije zes jaar neergezet heeft. “Ik heb met de Gouden Generatie gewerkt. Want dit is een gouden generatie. Niet toen ik in 2016 met deze jongens begon te werken. Toen hadden ze nog niets bereikt”, zegt Martinez aan Het Nieuwsblad.

Dat een prijs ontbreekt vindt Roberto Martinez niet erg. “Het is niet omdat je geen prijzen wint, dat je geen Gouden Generatie kunt zijn. Veel mensen appreciëren dat pas als je iets wint, maar ik zie dat anders. Ik ben heel trots op de spelers. Het gaat immers om de legacy die je nalaat. Al het plezier dat je de fans hebt bezorgd, de échte fans.”

En Martinez eindigt met een veeg uit de pan richting voetbalbond. “Sinds 2018 heb ik meerdere kansen gehad om te vertrekken en op clubniveau aan de slag te gaan, maar ik was loyaal en wou de klus afmaken.”