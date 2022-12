Ryanair lacht met de uitschakeling van België en Duitsland

De uitschakeling van de Rode Duivels zorgt voor heel wat reacties op sociale media. Ook Ryanair liet de gelegenheid niet aan zich voorbijgaan.

Ryanair heeft op zijn sociale media stevig gelachen met de uitschakeling van België en Duitsland op het WK in Qatar.

Dat doen ze met drie verschillende foto's. Drager van Polen en drager van Frankrijk schrijft de Ierse luchtvaartmaatschappij bij foto's van Wojciech Szczęsny et Kylian Mbappé.

Ook een drager van België en Duitsland is voorzien in de fotoreeks, maar het is wel een vliegtuig...