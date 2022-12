Deinze wapent zich voor bezoek van SK Beveren na straffe reeks: "Ons doel is duidelijk"

Na het ontslag van trainer Takahisa Shiraishi stelde Deinze de ervaren Marc Grosjean aan als T1. Een goede keuze want Deinze is helemaal onder stoom gekomen.

Deinze pakte sinds de komst van Grosjean 13/15 en klom uit een dal. In het klassement staan ze opnieuw tussen de mensen en mogen ze een plaats in de top 6 ambiëren, dat was twee maanden geleden toch een andere situatie.

Maar Deinze maakt zich nu klaar voor de komst van SK Beveren, de tweede in de stand. Enkele weken geleden verloor Deinze nog met 2-1 op de Greethiel na een doelpunt van Mbokani in de 85e minuut. "We speelden er een goede match maar helaas gaven we het nog weg. Ze zullen opnieuw uitgaan van hun eigen sterktes maar onze situatie is anders dan 2 maand geleden", klinkt het bij speler Alessio Staelens.

En ook trainer Grosjean gelooft wel in zijn ploeg voor de wedstrijd van zondag. "We zijn er klaar voor. Het doel is duidelijk: blijven doorgaan", aldus een vastberaden Marc Grosjean.