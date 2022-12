🎥 RWDM boos op scheidsrechter na dit duidelijk geval van hands en penalty

RWDM verloor zaterdag thuis op eigen veld van de beloften van Club Brugge. Maar de Brusselse ploeg is wel niet blij met de wedstrijdleiding, die hen vergat een penalty te geven na hands van Spileers. Op onderstaande beelden is dat nogal duidelijk. In 1B is er nog steeds geen VAR.