Gary Lineker onder vuur in Qatar over duur luxeverblijf: "Ze verzinnen gewoon dingen"

In het Verenigd Koninkrijk is heel wat te doen over het luxeverblijf waar de commentatoren van de BBC verblijven om het WK te verslaan.

Het is de Britse krant Daily Mail die een artikel wijdde aan Le Mirage City Walk, het luxeverblijf van de BBC-analisten tijdens het WK. Onder hen Vincent Kompany en Gary Lineker.

“Een blik in het appartementencomplex van 2.500 pond per nacht (zo’n 2.900 euro) waar Gary Lineker, Rio Ferdinand en Alex Scott hun nachten doorbrengen in Qatar”, zo start het artikel.

“Tijdens het WK bedraagt de prijs van een appartement met één slaapkamer 1.600 pond (ruim 1.800 euro) per nacht, voor een appartement met drie slaapkamers tel je 2.500 pond (zo’n 2.900 euro) neer. De Britse belastingbetaler ziet zo honderdduizenden ponden gespendeerd worden aan luxeverblijven voor de BBC-gezichten.”

Lineker heeft op Twitter gereageerd op het artikel. “Ze verzinnen gewoon dingen. Het verblijf kost de BBC maar een fractie van het bedrag dat wordt aangehaald. We zijn omringd door snelwegen en zitten in the middle of nowhere. En er verblijven hier ook gewoon veel andere Britten.”