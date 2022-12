Marc Brys schept duidelijkheid over wintermercato van OH Leuven

Binnen precies een maand gaat de wintermercato van start. Marc Brys schetst wat de plannen van OHL zijn.

De grootste meevaller voor OHL is dat Siebe Schrijvers weer bijna fit is. Hij zat acht maand aan de kant met een achillespeesblessure. “Dat is een succes, dankzij de medische staf die verwacht dat Siebe vanaf begin januari weer wedstrijdklaar zal zijn. Al zal hij natuurlijk nog een conditionele achterstand hebben”, zegt Marc Brys aan Het Laatste Nieuws.

Over de mercato is Brys duidelijk. “Het is niet de intentie van de club iemand te laten gaan, ook al is er interesse voor enkele van onze kernspelers. Je moet er evenwel rekening mee houden dat er een bod kan komen dat je niet kan weigeren. Gelukkig is OHL een club die niet te snel gaat meedoen in dat verhaal.”

Enkel bij zo’n verhaal zal er voor versterking gekeken worden. “Maar soms moet je bedrijfsmatig een speler laten gaan, ook al was dat niet de bedoeling. Daar moet je dan wel op voorbereid zijn. Ons uitstekend scoutingsapparaat doet daarom zijn huiswerk, als een goede huisvader. Zodat, als er toch iemand zou vertrekken, wij die afdoend kunnen vervangen.”