Wat deden Mechelen, Kortrijk en Standard in pittige oefenwedstrijden?

Terwijl het WK volop bezig is in Qatar, komen ook de ploegen uit de Jupiler Pro League stilaan opnieuw in actie. Inclusief oefenwedstrijden.

Op zondag waren er verschillende oefenwedstrijden. Standard speelde daarin 3-3 gelijk tegen Olympiakos, na een intens duel met wisselende scenario's. Davida opende de score, Ohio scoorde twee keer voor de Rouches. Mechelen en Kortrijk winnen Rob Schoofs en Alessio Da Cruz zorgden dan weer voor een 0-2 overwinning voor KV Mechelen in een wedstrijd op bezoek bij NAC Breda. Ook KV Kortrijk won van een Nederlandse tegenstander, door met het kleinste verschil te winnen van Excelsior Rotterdam. Mehssatou scoorde.