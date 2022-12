Wouter Vrancken reageert nadat Steven Defour hem voordraagt als bondscoach

In Villa Sporza stelde Steven Defour voor om Wouter Vrancken aan te stellen als opvolger van Roberto Martinez.

Wouter Vrancken ligt nog jaren onder contract bij Racing Genk. Hij vernieuwde onlangs nog maar zijn contract. Voor een job als bondscoach lijkt het dan ook niet het juiste moment.

Vrancken reageert bij TVL al lachend op de uitspraak van Defour. “Het is mooi van Steven dat hij dat zei. Of ik het zou doen als ze mij bellen? Neen, ik denk het niet”, klinkt het. “Ik wil het dagdagelijkse werk op het veld verder blijven zetten en ik zit goed bij KRC Genk. Daar is dus geen sprake van.”

Vrancken ziet Vincent Kompany als een heel goede optie, maar misschien is iemand als Louis Van Gaal wel wat we nodig hebben, zo vertelt Vrancken nog.