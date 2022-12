Marc Degryse ziet het gebeuren: "Hij kan ooit de zeven Gouden Ballen van Messi evenaren"

Het WK zit in de rechte lijn naar de finale. Onderweg moeten nog heel wat ploegen sneuvelen.

Nederland en Argentinië deden het niet slecht in hun achtste finale, maar Frankrijk was toch nog van een ander niveau. Met een ongelofelijke Kylian Mbappé.

“Tot aan zijn goals zelfs ietwat ongelukkig, daarna gewoon onstuitbaar. Als die jongen aan de bal komt, ga ik op het puntje van mijn stoel zitten. Voetbal van een andere planeet”, zegt Marc Degryse in Het Laatste Nieuws.

En hij heeft nog heel wat tijd in zijn carrière. “Nu al vijf goals op dit WK, waar gaat dat eindigen? Als er eentje is van wie je vermoedt dat hij ooit de zeven Gouden Ballen van Messi kan evenaren, dan is het Mbappé toch wel? Zelfs al heeft hij zijn eerste nu nog niet te pakken.”