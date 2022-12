Chris Van Puyvelde duidelijk over Marokko: "Dit is de ambitie richting toekomst"

Chris Van Puyvelde is sinds de zomer aan de slag als technisch directeur van Marokko. Het land heeft enorme ambities richting de toekomst.

Marokko is na de uitschakeling van Senegal het enige overgebleven Afrikaanse land op het WK in Qatar. De druk is dan ook groot om door te stoten. Want de ambitie is er.

“Marokko wil op termijn de nummer een in Afrika worden”, zegt Van Puyvelde aan Sporza. “Als je nummer een wil worden, moet je met druk kunnen omgaan. Onze spelers zijn druk gewoon van bij hun clubs. Het geloof en de passie zijn er al.”

Het voetbal leeft duidelijk in Marokko. “Toen ik aankwam in Marokko was ik verwonderd over het feit dat iedereen in het land aan sport doet. Iedereen leeft voor voetbal en speelt op pleintjes. Ook in restaurants worden mij voortdurend vragen over voetbal gesteld. Marokko is op dit moment een ploeg die vreugde uitstraalt en vooruit wil.”